السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة



الباحة 12رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والمندق والمخواة والمراكز التابعة لها، وعدداً من منتزهاتها, ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

كما شهدت مدينة الباحة وعدد من محافظات السراة ضباباً كثيفاً أدى إلى انعدام الرؤية الأفقية، فيما حذرت الجهات الأمنية قائدي المركبات مرتادي الطرق الرئيسة إلى أخذ الحيطة والحذر وتوخي السلامة في مثل هذه الحالات.

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21:15ت م

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