السعودية اليوم / سمو محافظ المجمعة يتفقد مركز لقاحات كورونا (كوفيد-19) بالمدينة الجامعية بالمحافظة



المجمعة 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

تفقد صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة, مركز لقاحات

وأشاد سموه خلال زيارته بالمركز بالجهود المبذولة، وبالكوادر الطبية العاملة بالمركز، داعياً الجميع للمبادرة بالتسجيل في تطبيق " صحتي " والتقدم بطلب أخذ لقاح كورونا ( كوفيد-19 ) والاستفادة من خدمات المركز ، منوهاً باستضافة الجامعة للمركز وتسخير الإمكانات كافة.

من جانبه أوضح معالي رئيس جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن أن استضافة الجامعة لمركز لقاحات كورونا يأتي استشعاراً من الجامعة بالمسؤولية ، وانطلاقاً من حرصها على تفعيل دورها في خدمة المجتمع ، والتكامل مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة، بما يخدم أبناء المنطقة ويحقق الأهداف المشتركة ، وذلك في ظل الدعم اللامحدود الذي تلقاه الجامعة من قبل القيادة الرشيدة – أيدها الله – ، مقدماً شكره لسمو محافظ المجمعة على متابعته ودعمه المستمر، ولمستشفى الملك خالد بالمجمعة على جهودهم الكبيرة .

من جهةٍ أخرى أكد مدير مستشفى الملك خالد بالمجمعة الدكتور خالد القحطاني بالحرص وبالدعم الكبير والمتابعة المستمرة من وزارة الصحة، وتذليلها العقبات في سبيل التصدي لهذه الجائحة ، مقدماً شكره لجامعة المجمعة لاستضافتها للمركز ، وتسخيرها المرافق والتجهيزات لخدمة المستفيدين، التي سيكون لها الأثر الكبير في سير أعمال المركز وتقديم خدماته على أكمل وجه – بإذن الله - .

// انتهى //

21:01ت م

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المجمعة 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واستفقد صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة, مركز لقاحات كورونا ( كوفيد-19 ) المقام بالمدينة الجامعية بالمحافظة .وأشاد سموه خلال زيارته بالمركز بالجهود المبذولة، وبالكوادر الطبية العاملة بالمركز، داعياً الجميع للمبادرة بالتسجيل في تطبيق " صحتي " والتقدم بطلب أخذ لقاح كورونا ( كوفيد-19 ) والاستفادة من خدمات المركز ، منوهاً باستضافة الجامعة للمركز وتسخير الإمكانات كافة.من جانبه أوضح معالي رئيس جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن أن استضافة الجامعة لمركز لقاحات كورونا يأتي استشعاراً من الجامعة بالمسؤولية ، وانطلاقاً من حرصها على تفعيل دورها في خدمة المجتمع ، والتكامل مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة، بما يخدم أبناء المنطقة ويحقق الأهداف المشتركة ، وذلك في ظل الدعم اللامحدود الذي تلقاه الجامعة من قبل القيادة الرشيدة – أيدها الله – ، مقدماً شكره لسمو محافظ المجمعة على متابعته ودعمه المستمر، ولمستشفى الملك خالد بالمجمعة على جهودهم الكبيرة .من جهةٍ أخرى أكد مدير مستشفى الملك خالد بالمجمعة الدكتور خالد القحطاني بالحرص وبالدعم الكبير والمتابعة المستمرة من وزارة الصحة، وتذليلها العقبات في سبيل التصدي لهذه الجائحة ، مقدماً شكره لجامعة المجمعة لاستضافتها للمركز ، وتسخيرها المرافق والتجهيزات لخدمة المستفيدين، التي سيكون لها الأثر الكبير في سير أعمال المركز وتقديم خدماته على أكمل وجه – بإذن الله - .// انتهى //21:01ت م0208

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