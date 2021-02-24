السعودية اليوم / مصرع 12 شخصاً في هجمات بشرق الكونغو الديمقراطية



كينشاسا 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

لقي 12 شخصاً مصرعهم في هجومين نفذهما مسلحون بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال المتحدث باسم الجيش الكونغولي أنتوني موالوشي في تصريح اليوم، إن مقاتلين شنوا هجوماً على بلدتي أويشا وكيسيما في إقليم شمال كيفو.

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20:44ت م

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