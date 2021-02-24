السعودية اليوم / الجزائر تسجل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية 182 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة 112461 حالةً، وإجمالي الوفيات 2970 حالة، بينما ارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 77537.

// انتهى //

20:26ت م

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الجزائر 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وثلاث وفيات.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة 112461 حالةً، وإجمالي الوفيات 2970 حالة، بينما ارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 77537.// انتهى //20:26ت م0198

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