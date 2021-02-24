السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تطلق اسم "القصواء" على أحدث مشاريعها للحدائق والمتنزهات



المدينة المنورة 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

أطلقت أمانة مدينة المدينة المنورة اسم "القصواء" على مشروع حديقة وممشى حي القصواء، الذي يعدّ أحدث مشاريع الحدائق والمتنزهات التي تنفذها ضمن خططها الإستراتيجية لتحسين جودة الحياة بالمنطقة.

وأوضحت الأمانة أن هذه التسمية جاءت بمشاركة عموم الجمهور، حيث حصل اسم "القصواء" على المرتبة الأولى في استفتاء الحملة الإلكترونية التي طرحتها الأمانة على سكان وزوار المدينة المنورة للمشاركة في اختيار اسم المشروع عبر موقعها الإلكتروني.

وأشارت الأمانة إلى أن هذه الخطوة جاءت انطلاقاً من حرصها على تطوير علاقات الشراكة مع مختلف شرائح المجتمع، من خلال إشراكهم في عملية اتخاذ القرارات والتطوير والتقدم والازدهار في مناشطها ومشاريعها الحالية والمستقبلية كافة.

يذكر أن مشروع الحديقة والممشى بحي القصواء يعدّ أحد مشاريع إستراتيجية التنمية الحضرية للمدينة المنورة المنسجمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يهدف المشروع إلى رفع جودة الحياة لسكان وزوار المدينة المنورة، وتوسع الغطاء النباتي والمسطحات الخضراء داخل الأحياء السكنية، وتنشيط عناصر الترفيه في الحدائق العامة، إلى جانب إيجاد مواقع مهيئة لممارسة

//انتهى//

19:44ت م

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المدينة المنورة 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسأطلقت أمانة مدينة المدينة المنورة اسم "القصواء" على مشروع حديقة وممشى حي القصواء، الذي يعدّ أحدث مشاريع الحدائق والمتنزهات التي تنفذها ضمن خططها الإستراتيجية لتحسين جودة الحياة بالمنطقة.وأوضحت الأمانة أن هذه التسمية جاءت بمشاركة عموم الجمهور، حيث حصل اسم "القصواء" على المرتبة الأولى في استفتاء الحملة الإلكترونية التي طرحتها الأمانة على سكان وزوار المدينة المنورة للمشاركة في اختيار اسم المشروع عبر موقعها الإلكتروني.وأشارت الأمانة إلى أن هذه الخطوة جاءت انطلاقاً من حرصها على تطوير علاقات الشراكة مع مختلف شرائح المجتمع، من خلال إشراكهم في عملية اتخاذ القرارات والتطوير والتقدم والازدهار في مناشطها ومشاريعها الحالية والمستقبلية كافة.يذكر أن مشروع الحديقة والممشى بحي القصواء يعدّ أحد مشاريع إستراتيجية التنمية الحضرية للمدينة المنورة المنسجمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يهدف المشروع إلى رفع جودة الحياة لسكان وزوار المدينة المنورة، وتوسع الغطاء النباتي والمسطحات الخضراء داخل الأحياء السكنية، وتنشيط عناصر الترفيه في الحدائق العامة، إلى جانب إيجاد مواقع مهيئة لممارسة رياضة المشي.//انتهى//19:44ت م0193

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