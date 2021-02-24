السعودية اليوم / الأردن تسجل 4024 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 4024 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 341021 حالة شفاء بعد تسجيل 1807 حالات إضافية، كما سجلت 22 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4611 حالة.

// انتهى //

19:02ت م

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عمّان 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 4024 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 376441 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 341021 حالة شفاء بعد تسجيل 1807 حالات إضافية، كما سجلت 22 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4611 حالة.// انتهى //19:02ت م0190

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