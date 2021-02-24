المملكة السعودية تغلق 6 مساجد جديدة بعد ظهور حالات كورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 24 فبراير 2021

قررت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، الأربعاء، إغلاق 6 مساجد مؤقتاً بـ4 مناطق، بعد ثبوت 6 إصابات كورونا بين صفوف المصلين.



وأوضحت الوزارة في بيان لها، الأربعاء، أنَّ مجموع ما تمَّ إغلاقه من مساجد خلال 17 يوماً بلغ 141 مسجداً، تمَّ فتح 125 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.

وسجلت السعودية، الأربعاء، قفزة بعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أعلنت عن تسجيل إصابة 353 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بشهر يناير الماضي حيث تم تسجيل حوالي 100 حالة يومياً.