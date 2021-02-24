مكافأت الكلية التقنية 1442 متى يتم صرفها وما شروط الحصول عليها

مكافأت الكلية التقنية 1442 يبحث عنها العديد من المتدربين حتى يتأكدوا في أي وقت سوف يتم إيداع الدفعات الشهرية في حسابتهم البنكية، ويتم تنزيل هذه المكافأة حتى يقوموا بتشجيع الطلاب في الدورات التدريبية على المذاكرة وأخذ الدراسة بعين الاهتمامأ وتكون دافع لهم نحو النجاح.

الموعد الرسمي لنزول مكافأة الكلية التقنية 1442

تحرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني داخل المملكة على وضع مكافآت خاصة بالطلاب الذي أحرزوا مراتب عليا في النظام التدريب، وهذا النظام يحدث تقريبًا كل شهر في السنة، ويستمر هذا النظام بكل تأكيد في مواعيد الدراسة الصيفية.

كما أن الموعد المخصص لنزول المكافأة في الكلية التقنية هي نهاية الشهر الهجري الحالي، وهذا الموعد متفق عليه في باقي الشهور الآتية أيضًا.

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كما أن هذه المكافأة حوالي ألف ريال سعودي، لذلك يجب على جميع الطلاب أن يقوموا بالكد والاجتهاد في دراستهم، لكي تقوم المؤسسة التدريبية بالاعتناء بهم وتقديم المكافآت والجوائز.

يستطيع الطلاب القيام بالحصول على المكافآت في شهور الإجازة أو الشهور الصيفية، عن طريق العمل على إكمال الفصول التدريبية بالتحديد الفصل الثالث من العام الدراسي الأخير تابع لجامعتك.

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أهم الشروط الحصول المكافأة للكلية التقنية

يستطيع الطالب أن يحصل على المكافأة عن طريق الحصول على الآتي: