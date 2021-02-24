شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات لـ الخليج 365: بدء تنفيذ آلية سفر المواطنين المتزوجين من غير السعوديين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ‏كشف ‏المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات النقيب ناصر العتيبي لـ "الخليج 365"، أن الجوازات بدأت بشكل فوري تنفيذ التوجيهات السامية بشأن إجراءات السفر للخارج والقدوم للمملكة أثناء فترة تعليق الرحلات الدولية خلال جائحة كورونا المستجد، ‏وذلك عبر المنافذ الدولية ومنصة أبشر.

وأكد ‏العتيبي وجود ‏فريق عمل يعمل على مدار 24 ساعة لإنجاز معاملات طلب تصاريح السفر عبر منصة «أبشر» الإلكترونية، والتي يقوم المواطن بطلب التصريح مقروناً بالمستندات التي تثبت صلة القرابة بالزوجة وتواجدها خارج المملكة وعدم تمكنها من القدوم إلى السعودية، ‏مشيرا إلى أن الموافقة عند صدورها ‏ تصل للمستفيد عبر رسالة نصية على هاتفه ويتم إدراجها آلياً في نظام الجوازات.

وكانت المديرية العامة للجوازات أعلنت عن صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على تمكين السعوديات المتزوجات من غير سعوديين من السفر برفقة أزواجهن أو الالتحاق بأزواجهن الموجودين في الخارج بموجب تقديم إثبات الزواج للمسؤولين في منافذ المغادرة مباشرة، وكذلك السعوديين المتزوجين من غير سعوديات إذا كُنَّ مقيمات خارج المملكة بسبب العمل أو ظروف أخرى لا تمكنهن من القدوم إلى المملكة. وأوضحت الجوازات أنه في حال لم يستطع المواطن السعودي تقديم المستندات التي تثبت تواجد الزوجة خارج المملكة وعدم تمكنها من القدوم إلى المملكة، فيمكنه التقدم بطلب تصريح سفر عبر منصة «أبشر» الإلكترونية وإرفاق كافة المستندات المطلوبة، وذلك لتسهيل إجراءات الحصول على تصريح السفر.