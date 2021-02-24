خصوبة المراهقات في السعودية الأقل ضمن دول الـ G20

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشكل معدل خصوبة المراهقات في السعودية ممن أعمارهن بين 15 و19سنة 7.6 لكل ألف ولادة ضمن هذه الفئة العمرية، مما يجعلها في ترتيب متأخر (الـ 16) ضمن دول مجموعة العشرين، والذي تصدرت خصوبة المراهقات فيه دول جنوب أفريقيا، الأرجنتين، المكسيك، البرازيل، إندونيسيا، تركيا، روسيا، أمريكا، وغيرها.

وكان معدل خصوبة الإناث في السعودية في الفئات العمرية الأكبر متماشيا مع المعدل العالمي، إذ بلغت ذروة معدل الخصوبة للنساء ممن هن في الفئة العمرية بين 30 و34 سنة بـ 124.1 ولادة لكل ألف امرأة، بحسب تقرير الشباب السعودي بالأرقام للعام 2020م الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء.

معدل خصوبة المراهقات بين 15 و19سنة في السعودية (مواطنات ومقيمات)، مقارنة بدول الـG20 من حيث عدد الولادات لكل 1000مراهقة:

معدلات الخصوبة للإناث في السعودية لكل ولادة بحسب الفئات العمرية:

15 - 19 سنة 7.6

20-24 سنة 61.5

25-29 سنة 111‪.3

30-34 سنة 4. 124

35 - 39 سنة 1. 109

44 -40 سنة 42.1

49-45 سنة9.7

المصدر: تقرير الشباب السعودي بالأرقام لعام 202‪0

الهيئة العامة للإحصاء