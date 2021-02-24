خصوبة المراهقات في السعودية الأقل ضمن دول الـ G20

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وكان معدل خصوبة الإناث في السعودية في الفئات العمرية الأكبر متماشيا مع المعدل العالمي، إذ بلغت ذروة معدل الخصوبة للنساء ممن هن في الفئة العمرية بين 30 و34 سنة بـ 124.1 ولادة لكل ألف امرأة، بحسب تقرير الشباب السعودي بالأرقام للعام 2020م الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء.معدل خصوبة المراهقات بين 15 و19سنة في السعودية (مواطنات ومقيمات)، مقارنة بدول الـG20 من حيث عدد الولادات لكل 1000مراهقة:
معدلات الخصوبة للإناث في السعودية لكل ولادة بحسب الفئات العمرية:
- 15 - 19 سنة 7.6
- 20-24 سنة 61.5
- 25-29 سنة 111.3
- 30-34 سنة 4. 124
- 35 - 39 سنة 1. 109
- 44 -40 سنة 42.1
- 49-45 سنة9.7
المصدر: تقرير الشباب السعودي بالأرقام لعام 2020
الهيئة العامة للإحصاء
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