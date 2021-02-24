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متى يعود المتعافي من كورونا إلى ممارسة الرياضة؟.. «الصحة» تجيب

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الرياض - محمد عبدالله - تكون بشكل تدريجي

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، ضوابط عودة المتعافين من فيروس المستجد «كوفيد - 19»؛ لممارسة

جاء ذلك ردًا من وزارة الصحة، عبر حسابها «الصحة 937» بموقع «تويتر»، على تساؤل وردها من أحد المستفيدين قال فيه: «متى يرجع المتعافي من كورونا للممارسة الرياضة؟».

وقالت وزارة الصحة: «إن عودة المتعافين من كورونا، إلى ممارسة الرياضة، قد تعتمد على استقرار، وتقييم الحالة الصحية، واستقرار الوضع الصحي وعدم وجود مشاكل صحية، ويمكن بعد ذلك العودة إلى ممارسة الرياضة بعد التعافي بشكل تدريجي».

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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