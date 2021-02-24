متى يعود المتعافي من كورونا إلى ممارسة الرياضة؟.. «الصحة» تجيب

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، ضوابط عودة المتعافين من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ لممارسة الرياضة.

جاء ذلك ردًا من وزارة الصحة، عبر حسابها «الصحة 937» بموقع «تويتر»، على تساؤل وردها من أحد المستفيدين قال فيه: «متى يرجع المتعافي من كورونا للممارسة الرياضة؟».

وقالت وزارة الصحة: «إن عودة المتعافين من كورونا، إلى ممارسة الرياضة، قد تعتمد على استقرار، وتقييم الحالة الصحية، واستقرار الوضع الصحي وعدم وجود مشاكل صحية، ويمكن بعد ذلك العودة إلى ممارسة الرياضة بعد التعافي بشكل تدريجي».

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