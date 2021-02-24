السديس يُدشّن نظام «تواصل» لتجويد الخدمات وتحسين منظومة الأعمال في الحرمين

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الأربعاء، نظام الاتصالات الإدارية الجديد «تواصل».

وخلال التدشين، قال السديس: إن نظام الاتصالات الإدارية هو روح الجهات والضابط الحقيقي لجميع الأعمال والأنظمة، فيجب أن يكون نظام الاتصالات الإدارية بالرئاسة والوكالة محور التحولات والتطوير؛ للتسهيل على جميع العاملين والعاملات، وتوفير أفضل الخدمات الإدارية لهم، لذا من الواجب أن نركز في الرئاسة على تطوير أنظمة الاتصالات الإدارية وتحسين الأداء.

وأضاف السديس: من الضروري التفاعل مع المبادرات التطويرية للأنظمة وآليات العمل وتسخير أدوات التقانة لتيسير العمل وتسهيله وضبطه، وتأهيل العاملين للاستجابة السريعة للتغيير، والتفاعل مع ما يُقدم لهم من خدمات، مشيرًا إلى أهمية تمكين المواهب ودعمها، وإطلاق برامج التحفيز والترغيب لخلق بيئة عمل مثالية ومراعية لعوامل التميز والإبداع.

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