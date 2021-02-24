3 مناطق تتصدر إصابات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدرت 3 مناطق بالمملكة، عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» في المملكة، والبالغ 353 حالة.

وسجلت منطقة الرياض 186 حالة، وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 67 حالة، ثم منطقة مكة المكرمة بتسجيل 43 حالة.

كما سجلت منطقة المدينة المنورة 10 حالات إصابة، فيما سجلت منطقتا عسير والحدود الشمالية 9 حالات لكل منهما، وحائل 7 حالات.

وسجلت منطقتا القصيم والجوف 6 حالات إصابة جديدة لكل منهما، فيما سجلت منطقتا جازان والباحة 3 حالات لكل منهما، وسجلت منطقتا نجران وتبوك حالتين فقط لكل منهما.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، ارتفاع إجمالي الإصابات 376021 حالة، وتم تسجيل 280 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 367015 حالة، كما تم تسجيل 5 حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة حتى الآن إلى 6475 حالة.

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