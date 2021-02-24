أخبار السعودية اليوم.. إشادة دولية بجهود السعودية في تفادي المجاعة باليمن وتراجع أسعار الذهب في السعودية

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء، حيث أوضحت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن قيمة واردات السعودية من تركيا انخفضت إلى مستوى قياسي متدنٍّ في ديسمبر، ودعا رجال أعمال سعوديون وشركات تجزئة العام الماضي إلى حظر الواردات من تركيا في مقاطعة غير رسمية للسلع التركية، وإلى التفاصيل:

«القيادة» تهنئ أمير الكويت بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ برقية تهنئة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق، اطراد التقدم والازدهار، مشيدًا بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

برنامج الغذاء العالمي: السعودية ساعدت في تفادي المجاعة باليمن

أعرب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي، عن شكره الجزيل للمملكة العربية السعودية على تقديم الدعم الغذائي الفاعل من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للفئات الأشد ضعفًا في اليمن، الذين يتعرضون لشتى أنواع المعاناة والحرمان، مبينًا أن ما قدمته المملكة عبر المركز، سيساعد – بلا شك – على تفادي المجاعة في اليمن وإطعام مليونين و200 ألف شخص على الأقل.

أغلبها في مكة.. ضبط 1773 مخالفة لقرارات التوطين خلال يناير

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن معدل جولاتها التفتيشية والمخالفات المضبوطة بشأن قرارات التوطين؛ وذلك خلال شهر يناير المنصرم؛ حيث نفذت فرق التفتيش الميداني 60069 زيارة ميدانية للتأكد من التزام المنشآت بتنفيذ قرارات التوطين، وأسفرت الزيارات التفتيشية عن ضبط 1773 مخالفة، جاءت أكثرها في منطقة مكة المكرمة بواقع 606 مخالفات، تليها الرياض بواقع (284) مخالفة، وبينت الوزارة أن نسبة الالتزام بقرارات التوطين بلغت 96% بوجه عام؛ حيث كانت منطقة القصيم هي الأكثر امتثالًا بمعدل 99%، تليها منطقة نجران ثم الرياض بمعدل التزام بلغ 98%.

«الصخري» يتوقع موعد استقرار الأجواء وانتهاء فرص هطول الأمطار بمعظم المناطق

توقع المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري،، رياحًا شمالية باردة خفيفة إلى متوسطة السرعة على شمال المملكة ووسطها وشرقها، ابتداءً من مساء اليوم الأربعاء حتى غدٍ الخميس، يعقبها استقرار الأجواء وانتهاء فرص الأمطار تدريجيًّا في معظم المناطق، وقال الصخري، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «ابتداءً من مساء اليوم الأربعاء 12 رجب/24 فبراير، وخلال يوم غد الخميس، متوقع –بمشيئة الله– أن تهب رياح شمالية باردة خفيفة إلى متوسطة السرعة على شمال المملكة ووسطها وشرقها، وتتعمق إلى الربع الخالي ونجران، تؤدي –بأمر الله– إلى استقرار الأجواء، وانتهاء فرص الأمطار تدريجيًّا في معظم مناطق المملكة».

«الزكاة والدخل» توضح خطوات تقديم الإقرار الضريبي لضريبة القيمة المضافة

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، خطوات تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة، لافتة إلى أن طريقة وآلية تقديم الإقرار الضريبي تتمثل في تسجيل الدخول على حسابك من البوابة الإلكترونية لهيئة الزكاة والدخل ثم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية ثم اختيار أيقونة «إقرارات ضريبة القيمة المضافة» ثم اختيار أيقونة «الإقرارات الجاهزة للتعبئة» وقم تعبئتها وتقديمها.

مصرع رجل أمن وإصابة شخص آخر في حادث مروري بجازان

باشرت فرق ميدانية مختصة من الهلال الأحمر السعودي والمرور والدوريات الأمنية والدفاع المدني حادثًا مروريًّا مأساويًّا على الطريق الرابط بين محافظة أحد المسارحة ومدينة جازان بالقرب من قرية الشعفولية، نتج عنه مصرع رجل أمن وإصابة شخص برفقته؛ الأمر الذي استدعى تدخل رجال الدفاع المدني لإجراء عمليات قص حديد السيارة لإخراج العالقين بداخلها، واتضح فيما بعد أن بها شخصًا متوفى وآخر لديه إصابات خطرة تم نقله إلى المستشفى.

واردات السعودية من تركيا تبلغ مستوى قياسيًّا منخفضًا في ديسمبر

بلغت الواردات من تركيا 50.6 مليون ريال (13.49 مليون دولار) في ديسمبر، انخفاضًا من 182.2 مليون ريال في نوفمبر، ومن 1.06 مليار ريال في ديسمبر 2019 وفقًا للهيئة العامة للإحصاء السعودية، مشيرةً إلى أن قيمة ديسمبر هي الأدنى في عام على الأقل، وفقًا للعربية.

4 خطوات للاستعلام عن المخالفات العامة عبر «أبشر»

أوضحت منصة «أبشر» خطوات الاستعلام عن المخالفات العامة، عبر حساب المستفيد على المنصة؛ حيث نشر الحساب الرسمي لأبشر على موقع «تويتر» مقطع فيديو يوضح الخطوات وتتمثل الدخول على منصة أبشر واختيار منصة أبشر أفراد ثم اختيار (الخدمات العامة) من تبويب خدمات الاستعلامات وتعبئة البيانات المطلوبة (رقم المخالفة، رقم هوية المخالف، الرمز المائي) والاطلاع على تفاصيل المخالفة.

«الصحة» توضح أكثر الأسباب شيوعًا للإصابة بسرطان الأطفال

بينت وزارة الصحة أكثر الأسباب شيوعًا في الإصابة بمرض سرطان الأطفال، كما حددت طرق الوقاية من هذا المرض، وأوضحت الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان غير معروفة، لكنها حددت بعض الأسباب التي قد تؤدي أو تساعد في إصابة الأطفال بهذا المرض ومنها التقدم في السن لدى الوالدين قد يزيد خطر الإصابة بسرطان الطفولة والعدوى الفيروسية، كسرطان الكبد (التهاب الكبد ب)، وفيروس نقص المناعة البشري (HIV).والتعرض للمواد المشعة المؤينة في الطفولة قد يعرض الطفل للسرطان، خاصة سرطان الدم.

إغلاق 6 مساجد في 4 مناطق لثبوت 6 إصابات بكورونا بين المصلين

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية، 6 مساجد بـ4 مناطق مختلفة؛ وذلك بعد اكتشاف 6 حالات مصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، مشيرةً إلى أن عدد المساجد المغلقة وصل إلى 141 مسجدًا في 17 يومًا، وقال الحساب الرسمي للشؤون الإسلامية عبر موقع «تويتر»: «قررت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم، إغلاق 6 مساجد مؤقتًا بـ4 مناطق، بعد ثبوت 6 حالات كورونا بين صفوف المصلين».

«الوطني للأرصاد» ينبه إلى أمطار رعدية على جازان.. وأتربة مثارة بالرياض

نبه المركز الوطني للأرصاد إلى تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم الأربعاء، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أن الحالة تشمل محافظات (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب)، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 بـ190.40 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، متأثرة بهبوط أسعار المعدن الأصفر عالميًّا أمام الدولار، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 217.60 ريال (58.02 دولار)، مقابل 218.22 ريال (58.19 دولار) في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في المملكة)، إلى 190.40 ريال (50.77 دولار)، مقابل 190.95 ريال (50.92 دولار) عند إغلاق تعاملات الثلاثاء.

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