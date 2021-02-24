إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة بسبب زيادة سرعة الرياح

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرّمة، مساء اليوم الأربعاء، إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي؛ بسبب زيادة سرعة الرياح.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «‏إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي بسبب زيادة سرعة الرياح».

وكان ميناء جدة الإسلامي، استقبل منذ أيام، أول وأكبر سفينة حاويات في العالم تعمل بشكل كامل على الغاز الطبيعي المسال الصديق للبيئة بنظام LNG، وذلك في زيارتها الأولى للمملكة ولميناء جدة الإسلامي الذي يتميز بقدرته العالية على استقبال أكبر سفن العالم.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للسفينة 23 ألف حاوية قياسية، ويبلغ طولها 400 متر وعرضها 61 مترًا، التي تمّ اكتمال بنائها ودخولها الخدمة في شهر سبتمبر لعام 2020 التابعة للخط الملاحي الفرنسيCMA CGM رابع أكبر خط ملاحي في العالم.

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ميناء جدة يستقبل أول وأكبر سفينة حاويات في العالم تعمل بالغاز الطبيعي المسال

