صندوق الموارد البشرية يجدد التذكير بشروط الالتحاق ببرنامج أكاديمية هدف للقيادة

أعاد صندوق الموارد البشرية «هدف»، تجديد التذكير بشروط الالتحاق ببرنامج أكاديمية هدف للقيادة وخطوات التسجيل بالبرنامج.

وكتب صندوق الموارد البشرية، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»: «6 شروط للالتحاق ببرنامج أكاديمية هدف للقيادة، التي تهدف إلى تطوير قيادات المستقبل من منسوبي منشآت القطاع الخاص بالمملكة».

وحدد صندوق هدف متطلبات واشتراطات الالتحاق ببرنامج أكاديمية هدف للقيادة، وتتمثل في الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم للتسجيل بالبرنامج سعودي الجنسية.

– أن يكون على رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص.

– أن يكون حاصلًا على شهادة بكالوريوس على الأقل.

– أن يكون لديه 5 سنوات على الأقل من الخبرة العملية.

– أن يكون لديه خبرة في الإشراف أو الإدارة لا تقل عن سنتين.

– إتقان اللغة الإنجليزية.

وبيَّن صندوق الموارد البشرية «هدف» أن الترشيح يتم عن طريق المنشآت، وهي من يقوم بتسجيل مرشحيها في منصة التسجيل في الأكاديمية، وتتمثل إجراءات الترشيح في الخطوات التالية:

– تسجيل المرشحين يتم بالضغط على زر «الدخول» في الأعلى، ثم الدخول عن طريق حساب المنشأة في طاقات. وإذا لم تكن المنشأة مسجلة في طاقات، يجب التسجيل أولًا لتتمكن من ترشيح منسوبيها.

– ترشيح المتدرب من قبل جهة عمله إلكترونيًّا عن طريق موقع الأكاديمية. وجهة العمل مسؤولة عن صحة البيانات المدخلة في نموذج الترشيح.

– بعد الترشيح، ستقوم إدارة الأكاديمية بفرز المرشحين بناءً على معايير القبول.

– تقوم إدارة الأكاديمية بالتواصل مع الجهات لإبلاغها بالمرشحين الذين تم قبولهم مبدئيًّا.

– تقوم إدارة الأكاديمية بالتواصل مع المرشحين مباشرة لإبلاغهم بالإجراءات اللاحقة، وتتضمن اختبار قياس الإمكانات القيادية والمقابلة الشخصية وأي اختبارات أخرى تراها الأكاديمية مناسبة.

– بعد ذلك يتم إصدار القائمة النهائية للمتدربين وإبلاغ جهات عملهم.

وحدد صندوق «هدف» المراحل الستة لتنفيذ البرنامج التدريبي للقيادات بالأكاديمية، وهي كالآتي:

– المرحلة الأولى: وتشمل التسجيل بالبرنامج وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج.

– المرحلة الثانية: وتشمل تدريبًا مباشرًا لمدة خمسة أيام، وتوزيع مشروعات تطبيق التعلم.

– المرحلة الثالثة: وتبدأ بعودة المتدرب إلى جهة عمله لمدة 4–6 أسابيع لتطبيق ما تعلمه في البرنامج، وسوف يطلب من المتدربين حضور بعض الدورات والمحاضرات إلكترونيًّا، إضافة إلى جلسات التوجيه (الكوتشينج).

– المرحلة الرابعة: وفيها يعود المتدربون إلى مقاعد التدريب المباشر لمدة خمسة أيام.

– المرحلة الخامسة: وتستمر لمدة يومين، يتم حضور ندوة القيادة وتقديم ومناقشة المشروعات والتخرج.

– المرحلة السادسة: وفيها يتم متابعة المتدربين وتقييم أثر التدريب في بيئة العمل لقياس العائد على الاستثمار.

وأشار صندوق تنمية الموارد البشرية، إلى أن الهدف من إنشاء الأكاديمية تطوير قيادات المستقبل من منسوبي منشآت القطاع الخاص بالمملكة، دعمًا وتأكيدًا لتحقيق رؤية المملكة 2030، والتوطين النوعي المتميز لقيادات لها القدرة على التخطيط الإبداع والابتكار.

كما تهدف الأكاديمية إلى إكساب المشاركين العديد من المعلومات والتقنيات والكفايات اللازمة لمتطلبات القرن الحادي والعشرين، وتحقيق الاستثمار البشري الأمثل للمؤسسات الوطنية، كما تعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية ونقل الممارسات المثلى عالميًّا، والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالميًّا.

وأوضح صندوق هدف أن هذا التوجه يساعد بقدر كبير على خلق قيادات فاعلة لها القدرة على نقل الشركات نحو التميز والمنافسة بسوق العمل السعودية، كما تسعى الأكاديمية من خلال برنامج القيادات إلى دعم وتعزبز فرص التعلم مدى الحياة، والتفكير والتخطيط الاستراتيجي، وحل المشكلات وتفعيل مهارات التوجيه والإشراف والتوجه نحو اقتصاد المعرفة، وتحقيق التميز الفني والإداري.

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