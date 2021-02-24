وظائف شاغرة في وزارة الدفاع تعرف عليها

وأوضحت الوزارة أن شروط القبول تتضمن:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما ولا يزيد علي 35 عاما حسب بطاقة الهوية الوطنية وقت التقدم.
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4- ألا يقل تقدير الدرجة العلمية عن «جيد» وتشترط معادلة الشهادة لخريجي الجامعات من خارج المملكة.
5- أن يجتاز إجراءات القبول والمقابلة الشخصية وفقا للشروط المحددة، وأن يكون لائقا طبيا للعمل، وأن يكون وزنه متناسبا مع طوله حسب اللائحة الطبية.
6- ستتم المفاضلة بين المتقدمين على أساس الشهادات والتقديرات العلمية والخبرة لشغل الوظيفة. كما أن عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب بصفة نهائية.
وأشارت الوزارة إلى أن تقديم الالتحاق سيكون عن طريق بوابة التسجيل والقبول على الإنترنت عبر الرابط: https://smftsjobs.mod.gov.sa خلال الفترة من الأحد الموافق 16/ 7/ 1442هـ إلى السبت الموافق 22/ 7/ 1442هـ.
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