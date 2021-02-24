الجوازات تنشر آلية سفر المتزوجين من أجانب

وأوضحت «الجوازات» أنه في حال لم يستطع المواطن السعودي تقديم المستندات التي تثبت وجود الزوجة خارج المملكة، وعدم تمكنها من القدوم إلى المملكة، فيمكنه التقدم بطلب «تصريح سفر» عبر منصة «أبشر» الإلكترونية، وإرفاق كل المستندات المطلوبة به، وذلك لتسهيل إجراءات الحصول على التصريح.
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