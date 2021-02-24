الجوازات تنشر آلية سفر المتزوجين من أجانب

إنفاذا للتوجيهات السامية بشأن إجراءات السفر للخارج والقدوم للمملكة في أثناء فترة تعليق الرحلات الدولية خلال جائحة « كورونا المستجد»، أعلنت المديرية العامة للجوازات صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على تمكين السعوديات المتزوجات من غير سعوديين من السفر برفقة أزواجهن أو الالتحاق بأزواجهن الموجودين في الخارج بموجب تقديم إثبات الزواج للمسؤولين في منافذ المغادرة مباشرة، وكذلك السعوديون المتزوجون من غير سعوديات إذا كن مقيمات خارج المملكة بسبب العمل أو ظروف أخرى لا تمكنهن من القدوم إلى المملكة. وأوضحت «الجوازات» أنه في حال لم يستطع المواطن السعودي تقديم المستندات التي تثبت وجود الزوجة خارج المملكة، وعدم تمكنها من القدوم إلى المملكة، فيمكنه التقدم بطلب «تصريح سفر» عبر منصة «أبشر» الإلكترونية، وإرفاق كل المستندات المطلوبة به، وذلك لتسهيل إجراءات الحصول على التصريح.



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