السعودية | ‏رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل الأمين العام للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء)

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استقبل معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مكتبه بالوزارة يوم أمس الأمين العامة للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء) الأستاذ صالح بن خليف الدهمشي، والوفد المرفق له.

وفي بداية اللقاء رحب معاليه بالأمين العام مؤكداً حرص وزارة الدفاع لمشاركة المؤسسة في الأعمال الخيرية التي تقدمها المؤسسة.

بعد ذلك قدم الدهمشي شهادة وثيقة وقفية عبارة عن مجموعة من الوحدات الوقفية صدقة جارية لمعاليه.

وفي ختام اللقاء شكر معاليه الضيوف على جهودهم المباركة في الأعمال الخيرية متمنياً للعاملين بالمؤسسة دوام التوفيق والنجاح.