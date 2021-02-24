تعرّف على ساعات النوم المناسبة حسب العمر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

متابعات الخليج 365 - محمد داود - جدة

العناوين الفرعية

اسمع الخبر

تلعب ساعات النوم دورًا مهمًا في صحة الفرد وهو بنفس أهمية الأكل والشرب والتنفس وهناك عدة عوامل تؤثر في احتياج الجسم إلى النوم وتشمل؛ العمر، نمط الحياة، الصحة، جودة النوم وغيرها.

ساعات النوم الصحية

وأوضح استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور مروان محمد لـ”متابعات الخليج 365“: أن عدد ساعات النوم تختلف من شخص إلى آخر حسب عمر الشخص، ولكن جميع التقديرات الصحية أوضحت أنها كالآتي:

الأطفال حديثو الولادة من سن (يوم إلى 3 أشهر) يحتاجون إلى ما يتراوح بين 14 إلى 17 ساعة من النوم يوميًا.

الأطفال من سن 4 شهور وحتى 11 شهر يحتاجون إلى ما يتراوح من 12 إلى 15 ساعة من النوم يوميًا.

الأطفال الدارجون من سن العام إلى العامين يحتاجون إلى 11 – 14 ساعة من النوم يوميًا.

الأطفال قبل دخول المدرسة من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات يحتاجون إلى 10- 13 ساعة من النوم يوميًا.

الأطفال في سن المدرسة من سن 6 وحتى 13 سنة يحتاجون إلى 9 – 11 ساعة من النوم يوميًا.

المراهقون من سن 14 وحتى 17 سنة يحتاجون من 8 إلى 10 ساعات من النوم يوميًا.

الشباب من سن 18 وحتى 25 سنة يحتاجون إلى 7 إلى 9 ساعات من النوم يوميًا.

البالغون من سن 26 وحتى 64 سنة يحتاجون من 7 إلى 9 ساعات من النوم يوميًا.

كبار السن من سن 65 فيما فوق يحتاجون من 7 إلى 8 ساعات من النوم يوميًا.

أعراض قلة النوم

وأشار إلى أنه في حالة قلة النوم فإن الفرد قد يتعرض إلى عدة مشاكل منها العصبية، والأرق، والقلق، والتوتر، والكسل، وغير ذلك من الأعراض عل العكس من حالته عندما يأخذ كفايته من النوم فنجده يكون نشطًا وحيويًا ويتمكن من إنجاز كل مهامه كما يزداد إنتاجه دون الشعور بأي أعراض مثل التعب والخمول والتثاؤب والكسل وغير ذلك.

تجنب التدخين والكافيين

وأضاف قائلًا: هناك من يفضّل النوم على وسائد ومراتب لينة وناعمة، وهناك من يفضل الوسائد والمراتب المتينة المتماسكة، لكن المهم في كافة الأحوال هو أن تكون الفرش والوسائد مريحة، مع الحرص على تجنب التدخين وتناول مشروبات الكافيين قبل النوم؛ لأنها تعيق عملية النوم، كما يجب تجنب الأجهزة الإلكترونية في غرفة النوم قبل النوم بعشرين دقيقة.

شارك الخبر