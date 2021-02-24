فيديو وصور يوثقان حادث تايغر وودز المروع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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التقطت كاميرات المراقبة على الطريق السريع في لوس أنجلوس، اللحظات قبيل وقوع حادث السيارة المروع لبطل لعبة الغولف، تايغر وودز، ووثق المقطع تحطم السيارة أثناء قيادته على سرعة عالية.

واصطدم تايغر وودز بمحمية، وحطم لافتة شارع خشبية، ثم اصطدم بشجرة وانقلبت السيارة طراز جينيسيس GV80 به عدة مرات.

ووثق مقطع فيديو آخر، كيف قامت سيارات الإنقاذ والشرطة بحمل سيارته وإنقاذه من الحادث المروع، وذلك بعد أن عثر عليه النائب كارلوس غونزاليس، إثر بلاغ من الجيران بانقلاب سيارة.

وقال جونزاليس إنه وجد وودز في مقعد السائق وأنه كان واعيًا بالحادث، متابعًا أنه وجده مصابًا بجروح بالغة وعلى ذلك لم يستطع تحريكه بمفرد، مؤكدًا على أن مكان الحادث هو نقطة معروفة بالتصادم المروري والسرعة.

وقد وقع الحادث بين أحياء ورولينج هيلز الراقية، حيث كان في طريقه إلى ملعب جولف في لوس أنجلوس لتصوير فيلم GolfTV.

والحد الأقصى للسرعة على امتداد هذا الطريق هو 45 ميلاً في الساعة لكن وودز كان يقود بسرعة 80 ميلًا في الساعة أو أكثر.

إصابات تايغر وودز

وكشف أنيش ماهاجان، كبير المسؤولين الطبيين في المستشفى، أن وودز عانى من كسور مفتوحة، وقد تفتت عظام الساق، وانقسمت القصبة إلى قطعتين أو أكثر وخرجت خارج الجلد، كما أنهم اضطروا إلى قطع العضلات المحيطة بالعظام بحيث يتم تخفيف التورم، واصفًا الإصابات بأنها كبيرة.

وتابع أنه تم وضع اللاعب تحت التخدير العام وأجرى جراحة مكثفة في أسفل ساقه اليمنى وكاحله، وركب الجراحون قضبانًا معدنية ومسامير في عظم الساق اليمنى بعد أن تعرض لكسور إثر الحادث، وتم تثبيت الكاحل بالبراغي والدبابيس.

صور توثق الحادث

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