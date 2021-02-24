لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الروسية تبحث تعزيز العلاقات الثنائية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

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عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الروسية في مجلس الشورى اجتماعًا اليوم برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري، مع سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف، وذلك بمقر المجلس بالرياض بحضور عدد من أعضاء المجلس أعضاء اللجنة.

تحقيق المصالح المشتركة

وأكد رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري في مستهل الاجتماع عمق العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية، متطلعًا إلى تعزيز هذه العلاقة بما يحقق المصالح المشتركة على كافة المستويات وفي مختلف المجالات.

من جانبه أكد سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة تقديره لمستوى العلاقات المتميزة بين جمهورية روسيا الاتحادية والمملكة العربية السعودية والتي عززها تبادل الزيارات بين قيادتي البلدين، واستمرار التنسيق المشترك بينهما في مختلف المجالات.

تنسيق المواقف في سوق النفط

كما أشار السفير الروسي إلى أن التنسيق موجود بين البلدين في جميع المجالات لاسيما في مجال النفط مما ساعد على استقرار أسعار النفط، معربًا عن تطلعه لمزيد من تعاونٍ أرحب في مختلف المجالات، ورفع معدل التبادل التجاري بين البلدين، وزيادة التعاون في المجال التعليمي بين الجامعات السعودية والروسية، كما أكد أهمية التبادل الثقافي والسياحي والرياضي.

الجدير بالذكر أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تعمل على تعزيز روابط الصداقة والتواصل بين المجلس والمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة على المستوى الخارجي.

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