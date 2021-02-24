الإرياني: إيران تضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لمهاجمة السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن إيران تضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية للاستمرار التصعيد في مأرب ومهاجمة الأراضي السعودية.

وقال الإرياني : بات واضحًا الضغط الإيراني على مليشيا الحوثي الإرهابية لممارسة التصعيد العسكري عبر هجمات انتحارية بجبهات مأرب والهجمات الإرهابية على الأعيان المدنية في المملكة، واستخدام المليشيا كورقة ضغط على المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية لانتزاع مكاسب تتعلق بإعادة إحياء الاتفاق النووي.

مأزق ميليشيا الحوثي الإرهابية

وتابع الإرياني في سلسلة تغريدات عبر تويتر: “تمر مليشيا الحوثي بمأزق كبير بعد فشلها في تنفيذ المهمة الموكلة إليها، والاستنزاف اليومي لعناصرها وعتادها في مختلف جبهات محافظة مأرب، في ظل حالة الجمود التي يمر بها الملف التفاوضي الإيراني، ومنع طهران المليشيا من وقف تصعيدها أو الإذعان لدعوات التهدئة كي لا يؤثر على موقفها التفاوضي”.

موقف دولي حازم

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بمواقف صارمة إزاء دور إيران الخبيث في اليمن ودفع مليشيا الحوثي للتصعيد وإشعال فتيل المواجهات في جبهات مأرب، وتقويض دعوات التهدئة وحل الأزمة سلميًا، دون اكتراث باستمرار نزيف الدم والمعاناة الإنسانية المتفاقمة.



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