متحدث صحة عسير لـ”المواطن”: التوسع في مراكز لقاح كورونا قريبًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أبها

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أكد المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبد العزيز آل شايع لـ” متابعات الخليج 365 ” أنه سيتم التوسع في توفير لقاح كورونا تدريجيًا في المراكز الصحية بمحافظات المنطقة.

وذكر آل شايع أنه تم تشغيل مركز اللقاحات في مدينة أبها ومركز اللقاحات في محافظة محايل، كما أنه وحسب الخطة سيتم بإذن الله التوسع في توفير اللقاح تدريجيًا في المحافظات التابعة لصحة عسير في المراكز الصحية خلال الفترة القادمة بعون الله.

مطالبات بتوفير لقاح كورونا

وكان عدد من السكان بمحافظتي أحد رفيدة وخميس مشيط طالبوا الجهات المسؤولة بفتح مراكز للقاح كورونا لوجود أعداد مليونية بالمحافظتين والمراكز التابعة لهما ولكون المركزين اللذين تم فتحهما قبل أيام في مدينة أبها ومحافظة محايل لا يفيان بالقدرة الاستيعابية لاستقبال سكان المنطقة مما يسهم في إشكالية كبيرة في انتظار المواعيد عند التسجيل عبر تطبيق صحتي وعدم حصولهم على اللقاح.

وطالب الأهالي بإنشاء مراكز أخرى مجهزة بكوادر طبية والتي من شأنها تخدم المستفيدين في جميع محافظات عسير؛ مما يكفل للجميع التحصين والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

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