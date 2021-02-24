خطوات الاستعلام عن المخالفات العامة من خلال منصة أبشر الإلكترونية

من خلال مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لمنصة أبشر بالمملكة العربية السعوية أوضحت خلاله خطوات الاستعلام عن المخالفات العامة باستخدام حساب المستفيد على منصة أبشر الإلكترونية جاءت خطوات الاستعلام عن المخالفات العامة فى أبع خطوات وهى:-

الدخول على منصة أبشر، ثم اختيار منصة أبشر للأفراد.

من تبويب الاستعلامات يتم اختيار الخدمات العامة.

يتم ملء وادخال البيانات المطلوبة وهى عبارة عن رقم المخالفة، ورقم هوية المخالف، والرقم المائى.

يتم الاطلاع على المخالفات العامة الموجودة.

بالإضافة إلى ذلك فقد نشر الحساب الرسمي لمنصة أبشر عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بأن المديرية العامة للجوازات قد أوضحت طرق تفعيل الحساب من خلال منصة أشر وذلك للاستفادة من جميع خدمات الجوازات الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية وقد جاءت هذه الطرق كالتالي:-

يتم تسجيل وتفعيل حساب أبشر من خلال أجهزة الخدمة الذاتية.

يتم تفعيل حساب أشر من خلال الحساب البنكي للمستفيد.

يتم تسجيل وتفعيل حساب أبشر من خلال زيارة العميل لأحد فروع المديرية العامة للجوازات.

كما أنه يمكن تفعيل الحساب من خلال البنوك أو من خلال موظفي التسجيل والتفعيل بمديريات الأحوال المدنية ومديريات الجوازات بدون إدخال البصمة.

فى حين أعلن الحساب الرسمي لمنصة أبشر بأنه لتفعيل الحساب من خلال أجهزة الخدمة الذاتية فإن ذلك يتطلب إدخال البصمة للتفعيل، فى حين أن تفعيل الحساب من خلال البنوك أو من خلال موظفي التسجيل والتفعيل فى الأحوال المدنية لا يتطلب ذلك إدخال البصمة.

ومن ضمن الخدمات التى تقدمها منصة أبشر هى خدمة حجز موعد لزيارة نزلاء السجون حيث تمكن المنصة لذوي المساجين من زيارة أقاربهم وذلك بعد التأكد من توافر ثلاثة شروط وهى:-

يجب حجز موعد قبل الزيارة من خلال التسجيل والتفعيل فى منصة أبشر.

يجب أن يكون الزائر مسجلاً فى نظام السجون كزائر لسجين محدد.

لا يحق للزائر الزيارة فى غير اليوم المحجوز من خلال نظام أبشر.

ولكى تتمكن من حجز موعد للزيارة لأحد المساجين الأقارب من خلال منصة أبشر يتم ذلك من خلال:-