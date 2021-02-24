الاستعلام عن منشأة برقم السجل التجاري أو رقم الهوية ورابط وزارة…

الاستعلام عن منشأة برقم السجل التجاري أو رقم الهوية هي خدمة يستطيع العاملين في القطاعات الغير حكومية العمل على الحصول عليها، ويمكن للموظفين التعرف على هذا الأمر عن طريق النطاق التي توجد عليها المؤسسة التي تعمل بها، لأن هذه النطاقات تختلف من حيث عدد الموظفين السعوديين داخل المؤسسة نفسها، فدعونا نتعرف على مزيد من التفاصيل في السطور التالية.

الاستعلام عن منشأة برقم السجل التجاري أو رقم الهوية

لكي تقوم بالاستعلام عن نطاق يمكنك أن تقوم بالدخول على الخدمات الإلكترونية التي يحرص مكتب العمل على وضعها في موقعه الإلكتروني، ويمكن لجميع الأفراد أو المؤسسات التعرف على النطاق التي توجد عليه هذه المؤسسة، وتستطيع أن تقوم بالاستعلام عليه عن طريق هذه الخطوات:

تقوم بالذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هنا .

تقوم بالذهاب إلى الصفحة الرئيسية لتقوم باختيار خدمات الوزارة.

تعمل على الضغط على كلمة تقييم المنشآت في النطاقات، ويمكنك أن تدخل عليها من هنا.

تذهب إلى الحصول على الخدمة، فتقوم بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور، وتعمل على الذهاب إلى حساب المستخدم.

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تقوم بكتابة جميع البيانات التي يتم طلبها منك، وتستطيع أن تقوم بالتعرف على النطاقات الخاصة لمجمل هذه المنشأة، وإذا كانت مصنفة بالفعل داخل النطاقات الأربعة التي توجد داخل السعودية

كما يمكنك أن تقوم بالاستعانة بالسجل التجاري التابع للمنشأة لتقوم بالعمل على الاستعلام عن النطاق الذي تريده.

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