شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك خالد تطلق مجموعة برامج تطويرية ضمن سلسلة «بناء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أطلقت عمادة الموارد البشرية بجامعة الملك خالد ممثلة في إدارة تطوير الموارد البشرية مجموعة برامج لتطوير المهارات ضمن سلسلة «بناء».

وأوضح عميد عمادة الموارد البشرية الدكتور علي العلياني، أن هذه المجموعة من الدورات التدريبية والتطويرية، قُدّمت بناء على الاحتياج التدريبي وتهدف إلى التطوير ورفع كفاءة منسوبي الجامعة.

من جانبه، أشار مدير إدارة تطوير الموارد البشرية بالجامعة علي آل دميح، إلى أن هذه المجموعة من الدورات تعنى بتطوير المهارات في الحاسب الآلي وتعلم اللغة الإنجليزية والأمن والسلامة وغيرها. ودعت العمادة الراغبين في الاطلاع على الدورات إلى زيارة الرابط https://cutt.us/GmdDi