السعودية اليوم / تدشين برنامج التطوير المهني في جامعة الملك سعود في مطلع شهر مارس المقبل



الرياض12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

يعتزم مركز الخريجين التابع لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية في جامعة الملك سعود تدشين برنامج التطوير المهني في الأول من شهر مارس المقبل وذلك في حفل سيقام عبر برنامج زوم تحت رعاية معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر.

وأوضح وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور محمد بن صالح النمي أن الجامعة تسعى للنهوض بالمخرجات التعليمية وذلك من خلال برامج أكاديمية متميزة تنسجم مع خطط التنمية واحتياجات سوق العمل.

وبين أن برنامج التطوير المهني يعدّ تجربة رائدة وأحد مؤشرات نجاح الجامعة كونه يعمل وفق خطط قابلة للتطوير والتدريب والتعديل تتناسب مع احتياجات سوق العمل، ويُعنى بتطوير مهارات خريجي وخريجات جامعة الملك سعود المهنية، وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل.

ومن جهته أكد المشرف على مركز الخريجين الدكتور أنس بن محمد الشعلان حرص جامعة الملك سعود الدائم على تأهيل الكوادر البشرية من خريجيها وخريجاتها وتزويدهم بالمهارات المهنية اللازمة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى دور مركز الخريجين -عبر إطلاق برنامج التطوير المهني- في رفع نسبة التوظيف لخريجي الجامعة، وجعلها نموذجا يحتذى به من خلال التعريف بأصحاب الخبرة منهم وعرض خبراتهم للمختصين.

ويهدف برنامج التطوير المهني إلى بناء نموذج مهني رائد وقادر على مواكبة سوق العمل من خلال عدة خدمات تشمل جلسات استشارية فردية، وورش عمل تدريبية مقدمة من أبرز المختصين في القطاعين العام والخاص، ومساعدة حديثي التخرج على تطوير سيرهم الذاتية، والتدريب على اجتياز المقابلات الوظيفية، كما تمكّن الخريج إذا كان على رأس العمل من الحصول على الاستشارة المهنية اللازمة لتقييم وظيفته الحالية أو تغيير قطاع العمل.

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل عبر حساب مركز الخريجين بجامعة الملك سعود على تويتر (@alumniksu1) وللمزيد من المعلومات عن البرنامج يمكن الدخول على الرابط .

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18:26ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.