السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية: "غانا " أول دولة تتلقى لقاحات كورونا عبر مرفق كوفاكس



جنيف 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية وصول 600 ألف جرعة من لقاح أوكسفورد استرازينيكا إلى عاصمة غانا "أكرا " عبر مرفق كوفاكس، مشيرةً إلى أن المزيد من الشحنات ستصل إلى أبيدجان في ساحل العاج هذا الأسبوع .

وأوضح بيان صادر عن المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم أن بدء إرسال الشحنات يمثل خطوة تاريخية نحو هدف التوزيع العالمي المنصف للقاحات.

وأبان ادهانوم أنه لا زال هناك الكثير من العمل مع الحكومات والشركات المصنعة للقاحات لضمان تطعيم العاملين الصحيين وكبار السن في جميع البلدان خلال أول 100 يوم من العام الجاري.

وتتمثل مهمة كوفاكس في إنهاء المرحلة الحادّة للوباء في أسرع وقت ممكن ، وضمان حماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في حال إصابتهم بالفيروس .

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17:49ت م

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