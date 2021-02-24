شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الشيخ المصلح يوضح أين تقف المرأة اذا صلت مأمومة بزوجها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة، أين تقف المرأة اذا صلت مأمومة بزوجها.

وقال الشيخ المصلح خلال برنامج "يستفتونك " إن المرأة إذا صلت مأمومة بزوجها تقف خلف الرجل.

وأضاف الشيخ : فقد قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف.