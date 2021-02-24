شكرا لمتابعة خبر عن سبب إيقاف حركة الملاحة البحرية بـميناء ‎جدة الإسلامي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

توقفت حركة الملاحة البحرية في ميناء جدة الإسلامي؛ بسبب زيادة سرعة الرياح.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي جاء بسبب زيادة سرعة الرياح.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع أن الفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقة نجران وتكون السماء غائمة جزئيا على وسط وشرق المملكة قد تهطل منها امطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطق، كما تنشط الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة تمتد إلى منطقة نجران.

وأشار إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-44 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.