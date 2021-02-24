شكرا لمتابعة خبر عن تعليمات يجب الالتزام بها قبل عبور الطريق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن عدد من التعليمات التي يجب الالتزام بها قبل عبور الطريق؛ لتساهم في عبور آمن لك ولمرافقيك.

وأوضحت إدارة المرور، أنه يجب أن تختار مكان للعبور حيث يمكنك رؤية حركة السير من كافة الاتجاهات، وتأكد من خلو الطريق من المركبات، العبور من المسارات المخصصة للمشاة، ويجب الإنتباه إلى أن المركبات في المسار الأبعد قد توقفت.

وأشارت إلى أنه يجب التركيز أثناء العبور وعدم الانشغال بالهاتف الجوال، ولا تترك الأطفال يعبرون الطريق وحدهم.