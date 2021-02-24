شكرا لمتابعة خبر عن "الشؤون الإسلامية" تغلق 6 مساجد مؤقتاً بـ 4 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم, 6 مساجد مؤقتاً بأربعة مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال سبعة عشر يوماً 141 مسجداً تم فتح 125 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت وفق أعلى معايير السلامة.

وبينت أن المساجد المغلقة شملت ثلاثة بمنطقة الرياض، ومسجد واحد في كل من مناطق (الشرقية , الحدود الشمالية , عسير).

وأشارت إلى فتح 17 مسجدا ستة منها في منطقة حائل، وخمسة في منطقة الرياض، واثنان في منطقتي الشرقية وتبوك، وواحد في منطقتي الحدود الشمالية ونجران، بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

كما جددت الوزارة التأكيد على منسوبي المساجد والمصلين بضرورة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة بالمساجد لضمان سلامتهم، داعية الجميع إلى التعاون في الإبلاغ عن أي تقصير أو تراخٍ في تنفيذ البروتوكولات الصحية بالمساجد عبر الاتصال بمركز الاتصال الموحد 1933.