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«العدل» تعتمد الهوية الرقمية كبطاقة شخصية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، تعليمات لكافة الجهات العدلية باعتماد الهوية الرقمية كبطاقة شخصية تسري عليها ما يسري على وثيقة الهوية الوطنية من أحكام.

وفي وقت سابق، أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بالأحوال المدنية نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني "أبشر أفراد" تحت مسمى "الهوية الرقمية"، بالتعاون مع الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني، لتسهل عملية التحقق من هوية حامليها من المواطنين في حال عدم حملهم للبطاقة.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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