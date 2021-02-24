شكرا لمتابعة خبر عن «العدل» تعتمد الهوية الرقمية كبطاقة شخصية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، تعليمات لكافة الجهات العدلية باعتماد الهوية الرقمية كبطاقة شخصية تسري عليها ما يسري على وثيقة الهوية الوطنية من أحكام.

وفي وقت سابق، أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بالأحوال المدنية نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني "أبشر أفراد" تحت مسمى "الهوية الرقمية"، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني، لتسهل عملية التحقق من هوية حامليها من المواطنين في حال عدم حملهم للبطاقة.