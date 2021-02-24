الشركة الوطنية للإسكان تطلق مشروع دانة البحر بمحافظة الخبر

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان مشروع «دانة البحر» في محافظة الخبر، ضمن المشاريع للوحدات تحت الإنشاء التي تنفذها الشركة بالتعاون مع القطاع الخاص؛ حيث ستتولى شركة آفاق التعمير للاستثمار والتطوير العقاري أعمال تنفيذ المشروع.

ويقع المشروع في حي العزيزية بالخبر بالقرب من جسر الملك فهد على مساحة 60152 مترًا مربعًا، و يحتوي على 81 وحدة سكنية من نوع فيلا، توفر أسلوب حياة عصريًّا ضمن خدمات متكاملة تلبي احتياجات الأسر المستفيدة من برنامج «سكني».

ويتميز المشروع بقربه من شاطئ الخليج العربي بالإضافة إلى تميزه بالتصاميم المختلفة والمساحات الخضراء ضمن بيئة عصرية تضم أحياء سكنية نموذجية، وفق أعلى المعايير، وبمساحات تبدأ من 282 مترًا مربعًا للوحدة.

ويمكن حجز الوحدات إلكترونيًّا عبر تطبيق «سكني».

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