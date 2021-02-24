إغلاق 6 مساجد في 4 مناطق لثبوت 6 إصابات بكورونا بين المصلين

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية، 6 مساجد بـ4 مناطق مختلفة؛ وذلك بعد اكتشاف 6 حالات مصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، مشيرةً إلى أن عدد المساجد المغلقة وصل إلى 141 مسجدًا في 17 يومًا.

وقال الحساب الرسمي للشؤون الإسلامية عبر موقع «تويتر»: «قررت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم، إغلاق 6 مساجد مؤقتًا بـ4 مناطق، بعد ثبوت 6 حالات كورونا بين صفوف المصلين».

وأضاف: «ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 17 يومًا 141 مسجدًا تم فتح 125 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله وفق أعلى معايير السلامة».