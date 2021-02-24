«الصحة»: 353 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 280 حالة ووفاة 5 أشخاص

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات 376021 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 280 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 367015 حالة، كما تم تسجيل 5 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة حتى الآن إلى 6475 حالة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط بالضغط هنا.

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