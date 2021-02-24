حزمة من الدورات التدريبية بجامعة نورة

من جانب آخر، قدمت المرشدة المهنية ومديرة إدارة الإرشاد المهني، فاطمة العلولا؛ دورة تدريبية بعنوان «إعداد السيرة الذاتية» مستهدفة طالبات وخريجات كلية التصاميم والفنون. إضافة إلى إدارة جلسة الإرشاد المهني الجماعية بعنوان «القيم المهنية» للطالبات والخريجات. يُشار إلى أن مركز الدعم الطلابي والمهني، يقدم خدمة جلسة الإرشاد المهني الفردية أسبوعيا للطالبات والخريجات- عن بعد- مع مرشدة مهنية متخصصة من أجل تقديم المشورة لهن، كما يتيح المركز استقبال عروض التوظيف من عدة جهات.
يذكر أن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أسست المركز لتقديم خدمات الإرشاد المهني والدعم الوظيفي وبرامج التدريب لطالبات وخريجات الجامعة، إضافة إلى مواكبة التسارع المؤثر والمستمر في وتيرة الابتكار ودورها كصرح تعليمي نسائي في تحقيق المواءمة والاستجابة لقوة العمل المستقبلية، من خلال زيادة قدرتها على الاقتران مع التسارع التقني من جهة واستدامة عملية التعلم والاستجابة لسوق العمل والاندماج ضمن بيئة العمل من جهة أخرى.
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