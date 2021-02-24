معهد المباحث العامة يعلن نتائج القبول المبدئي لـ 3 رتب

أعلن معهد المباحث العامة نتائج القبول المبدئي للرتب التالية "رقيب - عريف - جندي" لعام 1442هـ بكل مناطق المملكة، مؤكدا على جميع المقبولين مبدئياً إحضار المستندات والتقيد بالتعليمات المذكورة في الموقع الإلكتروني.

وقال المعهد إنه ينبغي على جميع المقبولين مبدئياً إحضار المستندات التالية والتقيد بالتعليمات المذكورة:

* المستندات المطلوبة:

- طباعة نموذج طلب التحاق بالخدمة العسكرية من الموقع, والقيام بتعبئته وتوقيعه من الجهات المختصة, وإحضاره في موعد المراجعة.

- صورتان طبق الأصل من المؤهل الدراسي والشهادات الإضافية المطلوبة للوظيفة.

- عدد (4) صور واضحة ومكبرة من بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم مع إحضار الأصل للمطابقة.

- صورة من شهادة حسن السيرة والسلوك.

- صورتان واضحة ومكبرة من سجل الأسرة للمتقدم إذا كان متزوجاً.

- صورتان واضحة ومكبرة من بطاقة الهوية وسجل الأسرة لوالد المتقدم.

- صورة واضحة ومكبرة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة أو حفيظة النفوس لجد المتقدم (إن وجد).

- صورة واضحة ومكبرة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة أو حفيظة النفوس لولي أمر المتقدم مع ما يثبت ذلك (في حال عدم وجود والده).

- صورة الهوية الوطنية للأم في حال لم تكن مضافة في سجل الأسرة للأب أو أي إثبات للأم.

- عدد (8) صور حديثة وملونة ومكشوف الرأس مقاس (4*6) بالزي السعودي وتكون خلفية بيضاء.

- إحضار نسختان من السجل الأكاديمي لحاملي درجتي البكالوريوس والدبلوم مع الأصل للمطابقة.

- معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت صادرة من خارج المملكة.

- ملف بلاستيك شفاف علاق توضع فيه جميع الطلبات المذكورة أعلاه، وفي حال وجود نواقص يستبعد المتقدم من اللجنة.

التعليمات:

- الحضور بالزي الرياضي: بنطلون أسود و فنيلة بيضاء لا تحتوي على أي شعار, وحذاء رياضي.

- يجب التقيد بالمواعيد والمواقع المحددة للمتقدم.

- يجب تحميل تطبيق (توكلنا) وإبراز النتيجة قبل الدخول, مع التقيد بالإجراءات والاحترازات الطبية للوقاية من فايروس كورونا المستجد (كوفيد19).

- طباعة إشعار المراجعة, وإحضاره أثناء المراجعة.

- يجب على المتقدم طباعة النموذج التالي وتعبئته بمنتهى الدقة والوضوح وإحضاره في موعد المراجعة (اضغط هنا لتحميل النموذج).

- في حال تأخر أو غياب الطالب عن المراجعة في الوقت المحدد سيفقد حقه في استكمال إجراءات القبول والتسجيل, علماً بأن قبول الطالب المبدئي لا يعني قبوله نهائياً.

- يمنع اصطحاب المرافقين (أياً كانت صلة القرابة).