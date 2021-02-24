

الرياض 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

شدد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على ضرورة تكثيف الرقابة على تطبيق الاحترازات الوقائية ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بالمنطقة لرصد المخالفين للإجراءات الوقائية.

جاء ذلك بعد اطّلاع سموه على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس

// انتهى //

16:45ت م

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الرياض 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسشدد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على ضرورة تكثيف الرقابة على تطبيق الاحترازات الوقائية ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بالمنطقة لرصد المخالفين للإجراءات الوقائية.جاء ذلك بعد اطّلاع سموه على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض, حيث تم رصد (20463) مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية، وإغلاق 14 منشأة خلال (26873) جولة ميدانية قامت بها الجهات المعنية في المنطقة خلال المدة 2-9 رجب 1442هـ لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين.// انتهى //16:45ت م0154

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رصد (20493) مخالفة للإجراءات الاحترازية بالرياض .. وسمو الأمير فيصل بن بندر يشدد على تكثيف الرقابة لرصد المخالفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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