السعودية اليوم / تدشين الحملة الوطنية للتطعيم ضد " كورونا " في مركز الخدمات الطبية بجامعة بيشة



أبهـا 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

انطلقت في مركز الخدمات الطبية بجامعة بيشة الحملة الوطنية للتحصين من فيروس

وأكد رئيس الجامعة الدكتور محمد صفحي أن مشاركة الجامعة في حملة التحصين الوطنية تأتي في إطار دعم جهود القيادة الرشيدة لحماية المواطنين والمقيمين على أرض المملكة من فيروس كورونا (كوفيد 19) بمختلف الوسائل, داعياً جميع شرائح المجتمع إلى التفاعل مع الخطة الوطنية والتسجيل عبر تطبيق "صحتي" لتلقي الجرعات.

فيما أوضح عميد كلية الطب المشرف على مركز الخدمات الصحية بالجامعة الدكتور مشبب الغامدي أن الحملة تهدف إلى إيصال لقاحات (كوفيد -19) المعتمدة إلى المستفيدين من الخدمات الصحية في محافظة بيشة بعد تسجيلهم على الأنظمة الإلكترونية الوطنية المعتمدة من قبل وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن الجامعة ستتولى جدولة تسلم اللقاحات بالتنسيق مع وزارة الصحة، وتخزينها وفق البروتوكولات المتبعة، وإعطاء اللقاحات للمستفيدين حسب الأوليات المحددة من قبل الوزارة وفق الفئات والأعمار، وكذلك تطبيق الإجراءات القياسية في إعطاء اللقاحات ومعالجة النفايات الطبية حسب الأدلة والمعايير المعتمدة.

// انتهى //

16:17ت م

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أبهـا 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسانطلقت في مركز الخدمات الطبية بجامعة بيشة الحملة الوطنية للتحصين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالشراكة مع وزارة الصحة.وأكد رئيس الجامعة الدكتور محمد صفحي أن مشاركة الجامعة في حملة التحصين الوطنية تأتي في إطار دعم جهود القيادة الرشيدة لحماية المواطنين والمقيمين على أرض المملكة من فيروس كورونا (كوفيد 19) بمختلف الوسائل, داعياً جميع شرائح المجتمع إلى التفاعل مع الخطة الوطنية والتسجيل عبر تطبيق "صحتي" لتلقي الجرعات.فيما أوضح عميد كلية الطب المشرف على مركز الخدمات الصحية بالجامعة الدكتور مشبب الغامدي أن الحملة تهدف إلى إيصال لقاحات (كوفيد -19) المعتمدة إلى المستفيدين من الخدمات الصحية في محافظة بيشة بعد تسجيلهم على الأنظمة الإلكترونية الوطنية المعتمدة من قبل وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن الجامعة ستتولى جدولة تسلم اللقاحات بالتنسيق مع وزارة الصحة، وتخزينها وفق البروتوكولات المتبعة، وإعطاء اللقاحات للمستفيدين حسب الأوليات المحددة من قبل الوزارة وفق الفئات والأعمار، وكذلك تطبيق الإجراءات القياسية في إعطاء اللقاحات ومعالجة النفايات الطبية حسب الأدلة والمعايير المعتمدة.// انتهى //16:17ت م0149

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