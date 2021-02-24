السعودية اليوم / رئيس البرلمان العربي يطلق المرصد العربي لحقوق الإنسان



القاهرة 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

أعلن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي اليوم إطلاق المرصد العربي لحقوق الإنسان كآلية عربية لرصد ومتابعة وتقييم حالة حقوق الإنسان في الدول العربية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده "العسومي" اليوم بالقاهرة للإعلان عن مهام المرصد وخططه المستقبلية للمرحلة المقبلة.

وأوضح العسومي أن المرصد سيقوم بدراسة التقارير الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والأجهزة والهيئات التابعة لها حول حالة حقوق الإنسان في الدول العربية واقتراح السياسات الملائمة للتعامل معها، مؤكداً أن البرلمان العربي ليس ضد تقييم منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية، بل إن أحد مهامه الرئيسية هي صيانة ودعم حقوق الإنسان وحمايتها والدفاع عنها.

وقال رئيس البرلمان العربي: إن المرصد سيقوم بالتعامل مع ملف حقوق الإنسان وفق الآليات المتبعة على المستوى العالمي بعيداً عن استغلال مقدرات الشعوب العربية والتعرض لسيادتها، منوهاً بأن المرصد سيقوم أيضا بالدفاع عن الدول العربية في مواجهة التقارير المسيسة والمشبوهة التي تستهدف تشويه صورتها وقلب الحقائق، خاصة أن هناك بعض المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لا تراعي السيادة الوطنية وتسعى لتحقيق أهداف سياسية بعيدة عن حماية حقوق الإنسان.

وأشار العسومي إلى أن المرصد سيقوم بزيارات للدول العربية للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان بها عن قرب من خلال فرق متخصصة من جميع الدول العربية في هذا الشأن.

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