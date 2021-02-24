السعودية اليوم / صحة الطائف تنفذ حملة توعوية لتطبيق الاحترازات الوقائية



الطائف 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

أطلقت "صحة الطائف" ممثلة بإدارة التوعية الصحية الحملة التوعوية الثانية لتطبيق الاحترازات الوقائية لفيروس

وأوضح مدير التوعية الصحية بصحة الطائف تركي دغريري أن الحملة التي تستمر لمدة 4 أسابيع، ستتضمن العديد من المنتجات التوعوية، ومقاطع الفيديو التي تبين أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، حيث سيتم نشرها عبر باركود، إضافة إلى التأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية في أماكن التجمعات، مبيناً أن الحملة تستهدف أماكن التجمعات الحيوية والحدائق العامة والمجمعات التجارية والمساجد، مشيراً إلى أن الحملة انطلقت بالتعاون مع إدارة المشاركة المجتمعية والتطوع الصحي، بمشاركة 80 متطوعاً بواقع 12 ألف ساعة تطوع.

// انتهى //

15:56ت م

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الطائف 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسأطلقت "صحة الطائف" ممثلة بإدارة التوعية الصحية الحملة التوعوية الثانية لتطبيق الاحترازات الوقائية لفيروس كورونا ، وتهدف إلى حث أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بأهمية الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتدابير الوقائية، ومنها "الالتزام بلبس الكمامة، عدم المصافحة، التباعد الاجتماعي، والتعقيم، ترك مسافة آمنة"، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وسعياً للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.وأوضح مدير التوعية الصحية بصحة الطائف تركي دغريري أن الحملة التي تستمر لمدة 4 أسابيع، ستتضمن العديد من المنتجات التوعوية، ومقاطع الفيديو التي تبين أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، حيث سيتم نشرها عبر باركود، إضافة إلى التأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية في أماكن التجمعات، مبيناً أن الحملة تستهدف أماكن التجمعات الحيوية والحدائق العامة والمجمعات التجارية والمساجد، مشيراً إلى أن الحملة انطلقت بالتعاون مع إدارة المشاركة المجتمعية والتطوع الصحي، بمشاركة 80 متطوعاً بواقع 12 ألف ساعة تطوع.// انتهى //15:56ت م0138

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