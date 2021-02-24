السعودية اليوم / محافظ مؤسسة التدريب التقني يتفقد مقر المؤسسة بجازان



جيزان 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

تفقد معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد اليوم مقر إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان.

واستمع معاليه لشرح من مدير الإدارة المهندس فوزي رضوان عن سير ومؤشرات إنجاز العمل، وما تم إنهاؤه من خطط بمختلف منشآت التدريب التقني والمهني في منطقة جازان وجهودها في تسيير الأعمال التدريبية والإدارية عن بعد، وفق الخطط والإستراتيجيات التي تخدم المتدربين وتأهلهم تقنيًا ومهنيًا لدخول سوق العمل، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في البرامج التدريبية.

والتقى معاليه بقيادات المنشآت التدريبية بالمنطقة للوقوف على الاحتياجات والمتطلبات التي تسهم في زيادة فاعلية سير العملية التدريبية، حاثًا على بذل المزيد من الجهود وتذليل الصعوبات التي تواجه برامج التدريب، وتعزيز التعاون البنّاء مع جميع القطاعات بهدف تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

// انتهى //

15:49ت م

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