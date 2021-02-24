

بغداد 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4306 إصابات جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 13 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13324, فيما تم تسجيل 2110 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 625447 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق بلغ حتى اليوم 41517 , منهم 377 يرقدون في غرف العناية المركزة.

// انتهى //

15:29ت م

0131



بغداد 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4306 إصابات جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 680288 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 13 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13324, فيما تم تسجيل 2110 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 625447 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق بلغ حتى اليوم 41517 , منهم 377 يرقدون في غرف العناية المركزة.// انتهى //15:29ت م0131

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / العراق يسجل 4306 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.