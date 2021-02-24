شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تسجيل 353 إصابة مؤكدة بكورونا وتعافي 280 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زيادة ملحوظة في الإصابات وننصح الجميع بسرعة التسجيل للتطعيم

نصحت الصحة الجميع بسرعة التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، مشيرةً إلى وجود إرتفاع ملحوظ في حالات الإصابة ، حيث أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (353) حالة مؤكدة وتعافي( 280) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة ( 2531) منها ( 483) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ ( 376021) حالة وبلغ عدد حالات التعافي ( 367015) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (5) حالات وفاة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (6475) حالة "يرحمهم الله جميعاً" مبينةً أنه تم إجراء (45388) فحص مخبري.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).