الأرصاد : أمطار الباحة تتواصل حتى الـ9 مساءً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

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نبه المركز الوطني لـ الأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر – بمشيئة الله تعالى – إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

الأرصاد تحذر من أمطار تبوك وعسير

وفي وقت سابق أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة تبوك، تضمن أمطارًا خفيفة إلى متوسطة ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة التي تشمل مدينة تبوك وكافة محافظات المنطقة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

كما نبّه المركز من هطول أمطار على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية، على مدينة محافظات المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ومحايل.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة كذلك على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من وسط وشمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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