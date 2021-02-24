لماذا يصر ترامب على سرية إقراراته الضريبية ؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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رفضت المحكمة العليا يوم الاثنين محاولة دونالد ترامب لمنع المدعي العام من رؤية إقراراته الضريبية وغيرها من الوثائق المالية، وهو ما عُد انتكاسة قانونية كبيرة باعتباره رئيسًا سابقًا.

تبدل المواقف قبل وبعد انتخابات 2016

ومع ذلك، يطرح موقف دونالد ترامب سؤالًا قويًا وهو: ما الذي يخافه؟ ولماذا حارب بشدة بشكل لا يصدق على مدى السنوات الخمس الماضية لمنع أي شخص من رؤية ضرائبه؟ خصوصًا أنه قبل الترشح في انتخابات 2016 قال: إذا قررت الترشح لمنصب، فسوف أقدم إقراراتي الضريبية، وأود أن أفعل ذلك، ثم قال في برنامج حواري بعد ذلك: سأعرض بالتأكيد الإقرارات الضريبية إذا كان ذلك ضروريًا، ولكن بعد ذلك تغير كل شيء.

وبرفضه الإفصاح عن إقراراته الضريبية، أصبح ترامب هو المرشح الرئاسي الوحيد في حقبة ما بعد ووترغيت الذي يفعل ذلك.

وقال تقرير شبكة الـ CNN الأمريكية إن تحقيق نيويورك تايمز الذي أفرج عنه في نهاية العام الماضي، قد كشف بعضًا من الإجابة على سؤال لماذا يريد دونالد ترامب بشدة الحفاظ على سرية إقراراته الضريبية ؟

إقرارات ترامب الضريبية قد تفضح أمرين

وتابع التقرير: السبب الأكثر ترجيحًا لإحجام ترامب عن الإفراج عن ضرائبه هو أنها ستكشف حقيقتين:

1) لم يدفع أي ضرائب لسنوات وسنوات.

2) عليه ديون كبيرة.

وكان قد كشف تقرير التايمز أن السيد ترامب لم يدفع أي ضرائب على الدخل الفيدرالية خلال 11 عامًا من أصل 18 عامًا فحصتها صحيفة التايمز، وفي عام 2017، بعد أن أصبح رئيسًا، كانت فاتورته الضريبية 750 دولارًا فقط، كما سعى ترامب بقوة إلى خفض دخله الخاضع للضريبة.

أما عن ديونه، ففي عام 2012، حصل على رهن عقاري بقيمة 100 مليون دولار لبناء برج ترامب، وقد باع أيضًا ما قيمته مئات الملايين من الأسهم والسندات، ويبدو أنه لم يسدد أيًا من أصل الرهن العقاري لبرج ترامب، وبالإضافة إلى أصل المبلغ فإن فوائده المركبة ستكون ضخمة أيضًا.

وأضاف التقرير: من المحتمل أن يفسر رفض ترامب الإفراج عن ضرائبه خلال حملة 2016 بالنقطة الأولى، ليس الأمر محببًا تمامًا للناخبين عندما يدفع شخص ثري جدًا القليل جدًا، ومن المحتمل أن تكون ديونه الكبيرة والأسئلة المتعلقة بما إذا كان سيتمكن من سدادها أم لا هي القوة الدافعة وراء استمرار ترامب في العمل للحفاظ على خصوصية عائداته، حيث أنه إذا علم الجميع أنه مدين ولديه خيارات قليلة فإنه يفقد الكثير والكثير من نفوذه، وعلى ذلك فإنه يحارب بقوة لإبقاء هذه الأوراق سرية.

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