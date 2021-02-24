شركة غازكو : النيابة تحقق في شبهة الاختلاس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت شركة الغاز الأهلية – غازكو – أن النيابة العامة تحقق في شبهة اختلاس أموال الشركة، فيما سيتم إبلاغ المساهمين بمستجدات التحقيق فور صدورها من الجهات الرسمية.

غازكو تطمئن مساهميها

وأكد مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية حرصه على حماية أموال الشركة واستثمارات المساهمين، وأنه لن يتهاون في اتباع كافة الإجراءات القانونية والقضائية لملاحقة من تثبت إدانته.

شبهة الاختلاس

وقالت الهيئة العامة للسوق المالية عبر موقعها اليوم إنه إشارة إلى إعلان شركة الغاز والتصنيع الأهلية بتاريخ 06/01/1442 هـ الموافق 25/08/2020 م بشأن اكتشاف إدارة الشركة شبهة عمليات اختلاس من أموال الشركة، تود الشركة أن تعلن بأن إجراءات الاستدلال قائمة لدى النيابة ضد كل المشتبه بهم وستقوم بإبلاغ المساهمين بمستجدات التحقيق فور الانتهاء منها.

يذكر أن سهم غازكو أغلق اليوم متراجعًا بقيمة 0.2 ريال أو ما يعادل 0.66% ليغلق عند 30.3 ريال فيما بلغت الكمية المتداولة 196,840 سهمًا بقيمة 5,943,675.35 ريالًا.

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