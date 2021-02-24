إصابات كورونا الجديدة بالرياض 186 والحالات الحرجة 483

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (280) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (367015) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2531) حالة من بينها (483) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة. وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (376021) حالة، توفي منهم (6475) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن إصابات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (353) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 186، المنطقة الشرقية 67، منطقة مكة المكرمة 43، منطقة المدينة المنورة 10 حالات.

فيما سجلت كل من منطقتي الحدود الشمالية وعسير 9 حالات في كل منهما بينما منطقة حائل 7 حالات ومنطقة القصيم 6 ومنطقة الجوف 6 ومنطقة جازان 3 ومنطقة الباحة 3 أما أقل الحالات المسجلة فتم رصدها في منطقتي نجران وتبوك وبواقع حالتين بكل منهما.

تدشين مراكز لقاحات كورونا

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

وأوضح العبدالعالي يوم أمس الثلاثاء أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا (كوفيد-19) وصل عددهم إلى 600798 شخصًا، مؤكدًا أن اللقاحات المعتمدة والمجازة في المملكة لقاحات فعالة وآمنة، وهي متوفرة في مناطق المملكة كافة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أن المتأخرين في أخذ اللقاح قد يؤثر على صحتهم، مشددًا على عدم الانسياق وراء الشائعات.

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